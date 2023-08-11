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Губернатор Шапша заявил, что в Калужской области произошло возгорание на электроподстанции

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Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что в селе Росва произошло возгорание на электрической подстанции.
Губернатор Шапша заявил, что в Калужской области произошло возгорание на электроподстанции
  • РИА Новости

Об этом он написал в Telegram.

«Сегодня утром в Калуге произошло возгорание на электрической подстанции на территории села Росва», — говорится в сообщении.

По словам губернатора, пострадавших в результате возгорания нет.

В данный момент пожарные службы занимаются ликвидацией возгорания.

10 августа Шапша заявил, что система противовоздушной обороны сбила ночью беспилотник в Малоярославецком районе.

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