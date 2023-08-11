Губернатор Шапша заявил, что в Калужской области произошло возгорание на электроподстанции
- РИА Новости
Об этом он написал в Telegram.
«Сегодня утром в Калуге произошло возгорание на электрической подстанции на территории села Росва», — говорится в сообщении.
По словам губернатора, пострадавших в результате возгорания нет.
В данный момент пожарные службы занимаются ликвидацией возгорания.
10 августа Шапша заявил, что система противовоздушной обороны сбила ночью беспилотник в Малоярославецком районе.