Губернатор Шапша заявил, что в Калужской области произошло возгорание на электроподстанции

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что в селе Росва произошло возгорание на электрической подстанции.

Об этом он написал в Telegram.

«Сегодня утром в Калуге произошло возгорание на электрической подстанции на территории села Росва», — говорится в сообщении.

По словам губернатора, пострадавших в результате возгорания нет.

В данный момент пожарные службы занимаются ликвидацией возгорания.

10 августа Шапша заявил, что система противовоздушной обороны сбила ночью беспилотник в Малоярославецком районе.