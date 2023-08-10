Суд дал волгоградцу время, чтобы подтвердить оплату люксовых вещей из ЦУМа со «скидкой»

Дзержинский районный суд Волгограда предоставил жителю Волгограда время до конца месяца, чтобы собрать доказательства об оплате люксовых вещей на сайте ЦУМа, которые он купил по цене в 846 раз ниже реальной из-за сбоя.

«Истцу предоставили время, чтобы собрать подтверждающие оплату документы. Судебное заседание отложили до 14:00 31 августа», — заявил РИА Новости представитель объединённой пресс-службы судов Волгоградской области.

Ранее Верховный суд встал на сторону жителя Волгограда, который в результате технического сбоя купил товары премиум-сегмента на сайте ЦУМа в 846 раз дешевле реальной стоимости.

Самая дорогая вещь обошлась ему в 129 рублей.

Деньги при этом списали со счёта покупателя, но покупки он не получил — магазин уведомил о невозможности доставки и вернул деньги.