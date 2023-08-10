Суд дал волгоградцу время, чтобы подтвердить оплату люксовых вещей из ЦУМа со «скидкой»
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«Истцу предоставили время, чтобы собрать подтверждающие оплату документы. Судебное заседание отложили до 14:00 31 августа», — заявил РИА Новости представитель объединённой пресс-службы судов Волгоградской области.
Ранее Верховный суд встал на сторону жителя Волгограда, который в результате технического сбоя купил товары премиум-сегмента на сайте ЦУМа в 846 раз дешевле реальной стоимости.
Самая дорогая вещь обошлась ему в 129 рублей.
Деньги при этом списали со счёта покупателя, но покупки он не получил — магазин уведомил о невозможности доставки и вернул деньги.