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Суд дал волгоградцу время, чтобы подтвердить оплату люксовых вещей из ЦУМа со «скидкой»

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Дзержинский районный суд Волгограда предоставил жителю Волгограда время до конца месяца, чтобы собрать доказательства об оплате люксовых вещей на сайте ЦУМа, которые он купил по цене в 846 раз ниже реальной из-за сбоя.
Суд дал волгоградцу время, чтобы подтвердить оплату люксовых вещей из ЦУМа со «скидкой»
  • globallookpress.com
  • © Vladimir Baranov

«Истцу предоставили время, чтобы собрать подтверждающие оплату документы. Судебное заседание отложили до 14:00 31 августа», — заявил РИА Новости представитель объединённой пресс-службы судов Волгоградской области.

Ранее Верховный суд встал на сторону жителя Волгограда, который в результате технического сбоя купил товары премиум-сегмента на сайте ЦУМа в 846 раз дешевле реальной стоимости.

Самая дорогая вещь обошлась ему в 129 рублей.

Деньги при этом списали со счёта покупателя, но покупки он не получил — магазин уведомил о невозможности доставки и вернул деньги.

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