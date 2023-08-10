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Предприятия МСБ Москвы представят услуги на фестивале «Неспальный район»

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Москвичам расскажут о деятельности и услугах предпринимателей в рамках столичного фестиваля «Неспальный район», который будет проходить на 21 городской площадке до 3 сентября.
Предприятия МСБ Москвы представят услуги на фестивале «Неспальный район»

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития.

«Малые и средние предприятия помогают москвичам решать бытовые вопросы, предоставляют возможности для интересного отдыха и саморазвития. Из небольших компаний формируется необходимая для комфортной жизни инфраструктура», — прокомментировала заммэра города — глава аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

Районные предприятия МСБ предоставляют услуги в сфере спорта и образования для детей, в индустрии бизнеса, красоты, общепита, торговли и др.

В рамках мероприятия пройдут тематические экскурсии, мастер-классы и презентации.

Ранее НСН сообщала, что в январе — июне 2023 года Москва закупила на Портале поставщиков около 80% товаров, работ и услуг у малого и среднего бизнеса.

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