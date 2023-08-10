Предприятия МСБ Москвы представят услуги на фестивале «Неспальный район»
Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития.
«Малые и средние предприятия помогают москвичам решать бытовые вопросы, предоставляют возможности для интересного отдыха и саморазвития. Из небольших компаний формируется необходимая для комфортной жизни инфраструктура», — прокомментировала заммэра города — глава аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.
Районные предприятия МСБ предоставляют услуги в сфере спорта и образования для детей, в индустрии бизнеса, красоты, общепита, торговли и др.
В рамках мероприятия пройдут тематические экскурсии, мастер-классы и презентации.
Ранее НСН сообщала, что в январе — июне 2023 года Москва закупила на Портале поставщиков около 80% товаров, работ и услуг у малого и среднего бизнеса.