Суд назначил штраф «Вымпелкому» за показ фильмов с ЛГБТ без маркировки «18+»
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Об этом говорится в публикации ТАСС со ссылкой на суд.
Протокол составили из-за демонстрации фильмов, которые были размещены на «Билайн ТВ» без маркировки «18+». Например, «Идеальные незнакомцы» и «Английский цирюльник».
«Признать ПАО «Вымпел-коммуникации» виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП России (распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения), и назначить наказание в виде штрафа в размере 1 млн рублей», — заявили в суде.
Ранее сообщалось, что петербургский суд оштрафовал на 1 млн рублей компанию Okko за показ ЛГБТ-сцен в фильмах с возрастной маркировкой для несовершеннолетних.