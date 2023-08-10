Специалист в сфере недвижимости Лазовский связал рост активности на рынке с динамикой курса рубля

Владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский констатировал всплеск активности на рынке недвижимости в России, включая сегмент загородной недвижимости, на фоне ослабления курса рубля.

Кроме того, отмечается рост интереса к инвестиционным продуктам рынка — на 30% за последнюю неделю, отметил специалист в беседе с Life.ru.

По его словам, квартир на вторичном рынке стало меньше. В первую очередь ушли наиболее ликвидные объекты стоимостью до 10 млн рублей — студии и бюджетные однокомнатные квартиры.

Инвесторы вкладываются и в строящиеся объекты, поскольку с ростом курса валют дорожает вся первичная недвижимость, сказал Лазовский.

Таким образом, рост спроса на фоне падения рубля будет сопровождаться ситуативным ростом цен на вторичку и объекты высокой готовности. ИЖС и МКД на стадии котлована также будут дорожать, заключил эксперт.

Ранее экономист, антикризисный менеджер Павел Кобяк в беседе с радио «Комсомольская правда» высказался о ситуации на кредитном рынке России. Он заявил, что на данный момент, в частности, отмечается положительная динамика в сфере выдачи автокредитов.