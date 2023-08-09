В Ленобласти создадут новый образовательный кластер в 2024 году
- Gettyimages.ru
- © Правительство Ленинградской области
Об этом сообщает «Агентство Бизнес Новостей».
Соответствующую заявку комитета образования одобрили в Министерстве просвещения России. Кластер будет расположен в Гатчине.
Как отметил зампред правительства региона по соцвопросам Николай Емельянов, важно развивать малые и средние предприятия в различных экономических отраслях. Проект «Профессионалитет», в рамках которого будет работать новый кластер, поспособствует развитию малого и среднего предпринимательства в сфере искусства.
Ранее НСН сообщала, что 20 июня в московских колледжах началась приёмная кампания. Контрольные цифры приёма увеличены на 20%.