В Ленобласти создадут новый образовательный кластер в 2024 году

В Ленинградской области появится новый образовательный кластер на базе Государственного института экономики, финансов, права и технологий по направлению «Искусство и креативная индустрия». Его планируют открыть в 2024 году.

Об этом сообщает «Агентство Бизнес Новостей».

Соответствующую заявку комитета образования одобрили в Министерстве просвещения России. Кластер будет расположен в Гатчине.

Как отметил зампред правительства региона по соцвопросам Николай Емельянов, важно развивать малые и средние предприятия в различных экономических отраслях. Проект «Профессионалитет», в рамках которого будет работать новый кластер, поспособствует развитию малого и среднего предпринимательства в сфере искусства.

Ранее НСН сообщала, что 20 июня в московских колледжах началась приёмная кампания. Контрольные цифры приёма увеличены на 20%.