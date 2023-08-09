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В Ленобласти создадут новый образовательный кластер в 2024 году

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В Ленинградской области появится новый образовательный кластер на базе Государственного института экономики, финансов, права и технологий по направлению «Искусство и креативная индустрия». Его планируют открыть в 2024 году.
В Ленобласти создадут новый образовательный кластер в 2024 году
  • Gettyimages.ru
  • © Правительство Ленинградской области

Об этом сообщает «Агентство Бизнес Новостей».

Соответствующую заявку комитета образования одобрили в Министерстве просвещения России. Кластер будет расположен в Гатчине.

Как отметил зампред правительства региона по соцвопросам Николай Емельянов, важно развивать малые и средние предприятия в различных экономических отраслях. Проект «Профессионалитет», в рамках которого будет работать новый кластер, поспособствует развитию малого и среднего предпринимательства в сфере искусства.

Ранее НСН сообщала, что 20 июня в московских колледжах началась приёмная кампания. Контрольные цифры приёма увеличены на 20%.

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