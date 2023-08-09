Депутат Госдумы Чаплин дал советы по решению спора за землю между собственниками одного дома

Депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал, как решить спор за землю между собственниками одного дома. По его словам, такие ситуации нередки.

Согласно закону, распоряжение имуществом, которое находится в общей долевой собственности, должно производиться по соглашению всех участников.

«И здесь неважно, хотите ли вы продать свою долю дома или земли или же вопрос стоит о делении общего участка для выращивания урожая», — сказал Чаплин в беседе с «Российской газетой».

По его словам, для раздела участка в общей собственности придётся заключить согласие на раздел.

«Когда собственников несколько, то самый важный документ — соглашение: это важно для регистрации кадастрового учёта. Если такой документ отсутствует, то раздел и выдел земельного участка будет производиться на основании судебного акта. Каждый новый участок получит свой собственный кадастровый номер», — пояснил депутат.

Он также отметил, что закон запрещает бесконечное дробление земельных участков, площадь которых меньше предельных минимальных размеров.

Как добавил Чаплин, каждый случай необходимо разбирать индивидуально.

«Но точно можно рекомендовать сособственникам, чтобы они требовали положенную компенсацию, если их права ущемлены, а другой собственник самовольно захватил не свою часть земельного участка», — сказал он.

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