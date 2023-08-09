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На Алтае организовали масштабные поиски девочки, пропавшей в тайге

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Масштабные поиски 12-летней девочки, которая пропала в таёжной местности, организовали в Алтайском крае.
На Алтае организовали масштабные поиски девочки, пропавшей в тайге
  • РИА Новости

Эту информацию приводит Telegram-канал СУ СК по региону.

Сообщение о пропаже ребёнка поступило вечером, 8 августа. Девочка направилась на машине с семьёй в село Верх-Коптелка Тогульского района. Во время проулки по населённому пункту она пропала из вида. При этом поиски родственников не принесли результата, следователи возбудили уголовное дело.

Сотрудники полиции, МЧС, волонтёры, следователи, следователи-криминалисты СК, а также неравнодушные граждане участвуют в масштабных поисковых мероприятиях.

«Приметы девочки: рост около 140 сантиметров, плотного телосложения, волос светлый, глаза зелёные. Была одета: бейсболка жёлтого цвета, футболка чёрного цвета с рисунком бело-розового цвета, чёрные брюки, чёрные кроссовки», — говорится в заявлении.

7 августа сообщалось об обнаружении тела пропавшей 15-летней школьницы на территории кладбища в посёлке Разумное Белгородской области.

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