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В Удмуртии пройдёт автопробег «Время выбрало нас»

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Автопробег «Время выбрало нас» состоится в Удмуртии 21—22 августа, заявили в пресс-службе администрации Каракулинского района.
В Удмуртии пройдёт автопробег «Время выбрало нас»
  • РИА Новости

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин».

Акция приурочена ко Дню Государственного флага России и Дню ветерана боевых действий. Организаторы — удмуртская региональная организация общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана и специальных военных операций» и филиал государственного фонда «Защитники Отечества».

Участникам предстоит преодолеть более 800 км и посетить семь населённых пунктов, в том числе Ижевск, Можгу, Сарапул, Воткинск и Глазов.

Ранее сообщалось, что в ЛНР отметили День ВМФ многочисленными автопробегами.

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