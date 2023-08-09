В Удмуртии пройдёт автопробег «Время выбрало нас»

Автопробег «Время выбрало нас» состоится в Удмуртии 21—22 августа, заявили в пресс-службе администрации Каракулинского района.

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин».

Акция приурочена ко Дню Государственного флага России и Дню ветерана боевых действий. Организаторы — удмуртская региональная организация общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана и специальных военных операций» и филиал государственного фонда «Защитники Отечества».

Участникам предстоит преодолеть более 800 км и посетить семь населённых пунктов, в том числе Ижевск, Можгу, Сарапул, Воткинск и Глазов.

Ранее сообщалось, что в ЛНР отметили День ВМФ многочисленными автопробегами.