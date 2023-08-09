В Севастополе обезвредили 2,4 тысячи снарядов времён Великой Отечественной войны за два месяца

В Севастополе продолжаются работы по обезвреживанию снарядов времён Великой Отечественной войны, поднятых со дна бухты Гильзовая. Как заявил глава МЧС Александр Куренков, за два месяца обезвредили около 2,4 тыс. боеприпасов.

Об этом сообщает newizv.ru. Среди находок — артиллерийские снаряды, миномётные мины, ручные гранаты. «Работы в акватории ведутся с начала лета. За это время спасатели подняли со дна бухты и уничтожили почти 2,4 тыс. взрывоопасных предметов. Только в первые дни августа из воды извлечено свыше 800 боеприпасов времён Великой Отечественной войны», — цитирует Куренкова ИА SevastopolMedia. Работы продолжатся до конца октября. Ранее сообщалось, что в Удмуртии обезвредили артиллерийский снаряд времён Гражданской войны.