В Севастополе обезвредили 2,4 тысячи снарядов времён Великой Отечественной войны за два месяца
Об этом сообщает newizv.ru.
Среди находок — артиллерийские снаряды, миномётные мины, ручные гранаты.
«Работы в акватории ведутся с начала лета. За это время спасатели подняли со дна бухты и уничтожили почти 2,4 тыс. взрывоопасных предметов. Только в первые дни августа из воды извлечено свыше 800 боеприпасов времён Великой Отечественной войны», — цитирует Куренкова ИА SevastopolMedia.
Работы продолжатся до конца октября.
Ранее сообщалось, что в Удмуртии обезвредили артиллерийский снаряд времён Гражданской войны.