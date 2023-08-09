В метро Москвы протестируют цифровой рубль

В Московском метрополитене протестируют цифровые рубли, заявил глава Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Telegram-канал Дептранса.

«Этот проект мы реализуем вместе с Банком России и ВТБ. На первом этапе воспользоваться оплатой цифровыми рублями смогут сотрудники, которые входят в фокус-группу», — рассказал Ликсутов.

Испытания начнут с продаж за цифровые рубли сувенирных карт «Тройка» и карт с балансом билета «Кошелёк».

Если пилотный проект пройдёт удачно, то цифровые рубли могут ввести и на других видах городского транспорта.

Ранее сообщалось, что Банк России запустит пилот цифрового рубля 15 августа.