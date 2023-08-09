В метро Москвы протестируют цифровой рубль
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Telegram-канал Дептранса.
«Этот проект мы реализуем вместе с Банком России и ВТБ. На первом этапе воспользоваться оплатой цифровыми рублями смогут сотрудники, которые входят в фокус-группу», — рассказал Ликсутов.
Испытания начнут с продаж за цифровые рубли сувенирных карт «Тройка» и карт с балансом билета «Кошелёк».
Если пилотный проект пройдёт удачно, то цифровые рубли могут ввести и на других видах городского транспорта.
Ранее сообщалось, что Банк России запустит пилот цифрового рубля 15 августа.