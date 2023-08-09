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В ЛНР сообщили о перебоях с интернетом из-за DDoS-атаки на провайдеров

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На территории ЛНР наблюдаются проблемы с интернетом в связи с DDoS-атаками на провайдеров, сообщили в Минцифры региона.
В ЛНР сообщили о перебоях с интернетом из-за DDoS-атаки на провайдеров
  • Gettyimages.ru

«Наблюдаются веерные проблемы в работе сети интернет из-за аварийной ситуации, вызванной DDoS-атакой на телекоммуникационные сети ряда республиканских интернет-провайдеров», — говорится в заявлении.

В ведомстве добавили, что проводятся мероприятия по устранению неполадок.

Врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник ранее в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что считает преждевременным восстановление работы мобильного интернета в ЛНР.

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