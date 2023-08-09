На заводе в Сергиевом Посаде сообщили, что взрывная волна задела часть помещений
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«Помещение находится на территории, прилегающей к Загорскому оптико-механическому заводу (ЗОМЗ)», — цитирует сообщение завода Интерфакс.
Уточняется, что взрывная волна задела часть помещений завода.
Отмечается, что данных о погибших среди сотрудников завода нет, есть пострадавшие. Работников завода эвакуировали с места ЧП.
Ранее в прокуратуре Московской области сообщили, что взрыв в Сергиевом Посаде произошёл на складе пиротехнических изделий.
Трёх человек извлекли из-под завалов на месте взрыва.
По последним данным, 52 человека пострадали.