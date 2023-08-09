На заводе в Сергиевом Посаде сообщили, что взрывная волна задела часть помещений

Взрыв в Сергиевом Посаде произошёл на складе пиротехники на территории, прилегающей к Загорскому оптико-механическому заводу.

«Помещение находится на территории, прилегающей к Загорскому оптико-механическому заводу (ЗОМЗ)», — цитирует сообщение завода Интерфакс.

Уточняется, что взрывная волна задела часть помещений завода.

Отмечается, что данных о погибших среди сотрудников завода нет, есть пострадавшие. Работников завода эвакуировали с места ЧП.

Ранее в прокуратуре Московской области сообщили, что взрыв в Сергиевом Посаде произошёл на складе пиротехнических изделий.

Трёх человек извлекли из-под завалов на месте взрыва.

По последним данным, 52 человека пострадали.