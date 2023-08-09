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Губернатор Воробьёв: версия об атаке БПЛА в Сергиевом Посаде не подтверждается

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что версия об атаке беспилотным летательным аппаратом по складу пиротехники в Сергиевом Посаде на данный момент не подтверждается.
Губернатор Воробьёв: версия об атаке БПЛА в Сергиевом Посаде не подтверждается
  • Gettyimages.ru

«Версия о беспилотнике на данный момент оперативными службами не подтверждается», — цитирует губернатора РИА Новости.

Трёх человек извлекли из-под завалов на месте взрыва.

По последним данным, 45 человек пострадали.

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