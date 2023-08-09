Губернатор Воробьёв: версия об атаке БПЛА в Сергиевом Посаде не подтверждается

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что версия об атаке беспилотным летательным аппаратом по складу пиротехники в Сергиевом Посаде на данный момент не подтверждается.

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