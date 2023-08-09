Эпицентр взрыва на заводе в Сергиевом Посаде пришёлся на место сборки пиротехники
- РИА Новости
«К оптике и механике завод отношения давно не имеет. Здесь производят преимущественно пиротехнику. И взрыв, который произошёл здесь, эпицентр, где мы сейчас побывали, расположен в месте сборки пиротехники», — цитирует его РИА Новости.
Ранее в прокуратуре Московской области сообщили, что взрыв в Сергиевом Посаде произошёл на складе пиротехнических изделий.
Склад расположен на территории Загорского оптико-механического завода.
Трёх человек извлекли из-под завалов на месте взрыва.
По последним данным, 45 человек пострадали.