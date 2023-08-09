Эпицентр взрыва на заводе в Сергиевом Посаде пришёлся на место сборки пиротехники, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

«К оптике и механике завод отношения давно не имеет. Здесь производят преимущественно пиротехнику. И взрыв, который произошёл здесь, эпицентр, где мы сейчас побывали, расположен в месте сборки пиротехники», — цитирует его РИА Новости.

Ранее в прокуратуре Московской области сообщили, что взрыв в Сергиевом Посаде произошёл на складе пиротехнических изделий.

Склад расположен на территории Загорского оптико-механического завода.

Трёх человек извлекли из-под завалов на месте взрыва.

По последним данным, 45 человек пострадали.