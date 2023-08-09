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Житель Сергиева Посада рассказал, что слышал два взрыва

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Житель дома на Инженерной улице рядом с оптико-механическим заводом в Сергиевом Посаде рассказал RT, что слышал два взрыва.
Житель Сергиева Посада рассказал, что слышал два взрыва
  • РИА Новости

«Слышно было везде, но окна у нас целы, 15-й этаж. Там действительно был склад с пиротехникой, но до этого дня взрывов не припомню», — отметил он.

Другая местная жительница рассказала, что взрыв произошёл примерно в 10:43, сама она в это время спала. 

«Подскочила и я, и моя подруга. Увидев огроменный гриб дыма, мы, естественно, начали узнавать, что произошло», — сказала она.

Ранее в прокуратуре Московской области сообщили, что взрыв в Сергиевом Посаде произошёл на складе пиротехнических изделий.

Склад расположен на территории Загорского оптико-механического завода.

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