Житель Сергиева Посада рассказал, что слышал два взрыва
- РИА Новости
«Слышно было везде, но окна у нас целы, 15-й этаж. Там действительно был склад с пиротехникой, но до этого дня взрывов не припомню», — отметил он.
Другая местная жительница рассказала, что взрыв произошёл примерно в 10:43, сама она в это время спала.
«Подскочила и я, и моя подруга. Увидев огроменный гриб дыма, мы, естественно, начали узнавать, что произошло», — сказала она.
Ранее в прокуратуре Московской области сообщили, что взрыв в Сергиевом Посаде произошёл на складе пиротехнических изделий.
Склад расположен на территории Загорского оптико-механического завода.