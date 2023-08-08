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Дорогу между Алтуфьевским и Дмитровским шоссе откроют в конце года

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Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел участок дороги, которая соединит Дмитровское и Алтуфьевское шоссе. Объект будет открыт в декабре.
Дорогу между Алтуфьевским и Дмитровским шоссе откроют в конце года

Об этом сообщает НТВ.

По словам Собянина, проект считается довольно сложным, хотя длина участка составляет всего около километра. Для реализации потребовалось построить два железнодорожных моста.

«Крупные железнодорожные коридоры разрезают наш город, районы, и это, конечно, является проблемой — транспортной проблемой, проблемой безопасности. Поэтому вместе с железными дорогами мы последние годы реализуем большую программу по строительству железнодорожных путепроводов», — сказал мэр.

Он отметил, что за последние годы построено около 50 таких путепроводов.

«В этом году запускаем 15. Один из таких совместных проектов, который мы реализуем, это как раз строительство путепровода и связки между Алтуфьевским и Дмитровским шоссе», — добавил Собянин.

Ранее НСН сообщала, что Сергей Собянин рассказал о строительстве социальных объектов в СВАО.

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