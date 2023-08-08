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Министерство культуры России попросили снять маркировку «18+» с ряда фильмов

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Авторы нового учебника по истории для 10—11-х классов призывают Министерство культуры России убрать маркировку «18+» с ряда советских фильмов.
Министерство культуры России попросили снять маркировку «18+» с ряда фильмов
  • Gettyimages.ru
  • © Rainer Puster

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление помощника президента России Владимира Мединского.

По его словам, снять маркировку предлагается, например, с таких кинокартин, как «Бриллиантовая рука», «Тихий Дон», «Москва слезам не верит» и т. д.

Авторы предлагают внести эти изменения, чтобы школьники могли смотреть данные фильмы в ходе изучения школьного предмета. Уточняется, что издание по всеобщей истории и истории России для 10—11-х классов содержат QR-коды со ссылками на мультимедийные материалы, включая художественные фильмы.

«Нам пришлось в последнюю секунду несколько фильмов снять из рекомендованных, то есть отказаться рекомендовать такие фильмы... потому что на них стоит гриф «18+», — сказал Мединский.

По словам помощника президента, не стоит ограждать российских школьников от подобных фильмов.

Ранее сообщалось, что фильм «Вызов», часть сцен которого была снята на борту Международной космической станции, стал самым кассовым отечественным кинопроектом, вышедшим не в период новогодних каникул.

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