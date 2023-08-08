В России признали нежелательной деятельность псевдорелигиозного движения «Аллатра»
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Как установило надзорное ведомство, «Аллатра», директором которого является гражданка Украины, представляет собой псевдорелигиозное движение, основанное на Украине и действующее в России и ряде других стран.
«В нарушение требований законодательства движение занимается на территории Российской Федерации якобы миссионерской деятельностью в отсутствие статуса религиозной организации», — пояснили в Генпрокуратуре.
При этом для прикрытия политического характера работы мероприятия проводятся под эгидой организации «Созидательное общество», являющейся его проектом (управленческий центр находится в США).
Активисты «Аллатры» в России получают указания от украинских кураторов о налаживании контактов с оппозиционными силами, проведении акций по дискредитации политики органов власти, говорится в пресс-релизе.
В начале августа Генпрокуратурой России была признана нежелательной деятельность Центра европейских исследований имени Вильфрида Мартенса.