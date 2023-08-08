В России признали нежелательной деятельность псевдорелигиозного движения «Аллатра»

Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность украинского общественного движения «Аллатра». Как подчеркнули в ведомстве, идеологи организации принуждают россиян совершать экстремистские преступления.

Как установило надзорное ведомство, «Аллатра», директором которого является гражданка Украины, представляет собой псевдорелигиозное движение, основанное на Украине и действующее в России и ряде других стран.

«В нарушение требований законодательства движение занимается на территории Российской Федерации якобы миссионерской деятельностью в отсутствие статуса религиозной организации», — пояснили в Генпрокуратуре.

При этом для прикрытия политического характера работы мероприятия проводятся под эгидой организации «Созидательное общество», являющейся его проектом (управленческий центр находится в США).

Активисты «Аллатры» в России получают указания от украинских кураторов о налаживании контактов с оппозиционными силами, проведении акций по дискредитации политики органов власти, говорится в пресс-релизе.

В начале августа Генпрокуратурой России была признана нежелательной деятельность Центра европейских исследований имени Вильфрида Мартенса.