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В России признали нежелательной деятельность псевдорелигиозного движения «Аллатра»

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Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность украинского общественного движения «Аллатра». Как подчеркнули в ведомстве, идеологи организации принуждают россиян совершать экстремистские преступления.
В России признали нежелательной деятельность псевдорелигиозного движения «Аллатра»
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Как установило надзорное ведомство, «Аллатра», директором которого является гражданка Украины, представляет собой псевдорелигиозное движение, основанное на Украине и действующее в России и ряде других стран.

«В нарушение требований законодательства движение занимается на территории Российской Федерации якобы миссионерской деятельностью в отсутствие статуса религиозной организации», — пояснили в Генпрокуратуре.

При этом для прикрытия политического характера работы мероприятия проводятся под эгидой организации «Созидательное общество», являющейся его проектом (управленческий центр находится в США).

Активисты «Аллатры» в России получают указания от украинских кураторов о налаживании контактов с оппозиционными силами, проведении акций по дискредитации политики органов власти, говорится в пресс-релизе.

В начале августа Генпрокуратурой России была признана нежелательной деятельность Центра европейских исследований имени Вильфрида Мартенса.

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