Путин переименовал Росалкогольрегулирование и возложил на него контроль за оборотом табака

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Росалкогольрегулированию переходит функция по контролю за оборотом табака.

Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Вместе с этим указ уточняет, что Росалкогольрегулирование переименовывается в Федеральную службу по контролю за алкогольным и табачным рынками.

Ранее Путин подписал закон о введении госрегулирования производства и оборота табачной и никотинсодержащей продукции по аналогии с регулированием алкогольного рынка.