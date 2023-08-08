Путин переименовал Росалкогольрегулирование и возложил на него контроль за оборотом табака
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Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Вместе с этим указ уточняет, что Росалкогольрегулирование переименовывается в Федеральную службу по контролю за алкогольным и табачным рынками.
Ранее Путин подписал закон о введении госрегулирования производства и оборота табачной и никотинсодержащей продукции по аналогии с регулированием алкогольного рынка.