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Путин переименовал Росалкогольрегулирование и возложил на него контроль за оборотом табака

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Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Росалкогольрегулированию переходит функция по контролю за оборотом табака.
Путин переименовал Росалкогольрегулирование и возложил на него контроль за оборотом табака
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Вместе с этим указ уточняет, что Росалкогольрегулирование переименовывается в Федеральную службу по контролю за алкогольным и табачным рынками.

Ранее Путин подписал закон о введении госрегулирования производства и оборота табачной и никотинсодержащей продукции по аналогии с регулированием алкогольного рынка.

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