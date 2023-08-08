Бочкарёв рассказал о работе по благоустройству территории над станцией «Аэропорт Внуково»

Работы по благоустройству территории над станцией «Аэропорт Внуково» участка продления Солнцевской линии Московского метрополитена находятся в активной стадии, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Станция метро «Аэропорт Внуково» примыкает к Терминалу А воздушной гавани, территория над ней превратится в общественное пространство для отдыха пассажиров. Проектом предусмотрено гранитное мощение, устройство клумб и установка малых архитектурных форм, в частности скамеек и урн», — сказал Бочкарёв.

Со своей стороны, генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов отметил, что общая площадь благоустройства составит около 8 тыс. кв. м. Также будет восстановлено 432 м проезжей части.

«Первый участок, на котором сейчас ведутся основные работы, расположен около входа в аэропорт, над вестибюлем станции метро. Подземный вестибюль станции «Аэропорт Внуково» соединён с существующим переходом, он позволяет пассажирам, не выходя на поверхность, попасть из метро в терминал аэропорта», — сообщил Кравцов.

Декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко, в свою очередь, отметил, что строительство новых линий метро способствует эффективному развитию периферийных районов столицы и её полицентричному развитию.