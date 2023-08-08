Губернатор Русских рассказал, что к мэру Димитровграда было много вопросов

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских заявил, что к задержанному мэру Димитровграда Андрею Большакову было много вопросов и претензий со стороны правительства региона.

Об этом губернатор сообщил в своём Telegram-канале.

«Многочисленные проблемы горожан оставались без внимания», — уточнил Русских.

Также он рассказал, что факта задержания при компрометирующих обстоятельствах достаточно, чтобы уволить Большакова по утрате доверия.

Кроме того, он заявил, что в ближайшее время будет назначен конкурс по выборам главы администрации города. Нового мэра, по словам губернатора, должен определить новый состав городской думы.

Ранее мэра города Димитровграда Андрея Большакова задержали по подозрению в получении взятки.