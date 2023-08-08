Губернатор Русских рассказал, что к мэру Димитровграда было много вопросов
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Об этом губернатор сообщил в своём Telegram-канале.
«Многочисленные проблемы горожан оставались без внимания», — уточнил Русских.
Также он рассказал, что факта задержания при компрометирующих обстоятельствах достаточно, чтобы уволить Большакова по утрате доверия.
Кроме того, он заявил, что в ближайшее время будет назначен конкурс по выборам главы администрации города. Нового мэра, по словам губернатора, должен определить новый состав городской думы.
Ранее мэра города Димитровграда Андрея Большакова задержали по подозрению в получении взятки.