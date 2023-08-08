RT начал приём заявок на международную премию для военкоров
Международная премия имени Халеда аль-Хатыба присуждается в категориях:
— «Лучшая работа из зоны конфликта» — материалы о вооружённых конфликтах и об их последствиях;
— «Лучшая работа: гуманитарная миссия» — истории о людях, находящихся в зоне конфликта, помощи гражданскому населению и беженцам. Работы о восстановлении городов и возвращении к мирной жизни.
Победители премии Khaled Alkhateb International Memorial Awards 2023 получат денежный приз в размере 200 тыс. рублей.
Подать заявку можно на сайте https://award.rt.com.
Работы принимаются в письменной форме и видеоформате.