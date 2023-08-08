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RT начал приём заявок на международную премию для военкоров

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Телеканал RT открывает приём заявок на участие в Khaled Alkhateb International Memorial Awards — ежегодной международной премии, вручаемой журналистам за лучшие работы из зоны конфликта.

Международная премия имени Халеда аль-Хатыба присуждается в категориях:

— «Лучшая работа из зоны конфликта» — материалы о вооружённых конфликтах и об их последствиях;

— «Лучшая работа: гуманитарная миссия» — истории о людях, находящихся в зоне конфликта, помощи гражданскому населению и беженцам. Работы о восстановлении городов и возвращении к мирной жизни.

Победители премии Khaled Alkhateb International Memorial Awards 2023 получат денежный приз в размере 200 тыс. рублей.

Подать заявку можно на сайте https://award.rt.com.

Работы принимаются в письменной форме и видеоформате.

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