Мурашко заявил, что ещё не все регионы отказались от бумажного документооборота в медицине

Ещё не все медучреждения в регионах перешли на безбумажный документооборот, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

«У нас пока не все регионы перешли полностью на безбумажный документооборот. Но есть те, которые уже много лет работают в этом режиме», — цитирует его ТАСС.

По словам министра, проект цифровизации здравоохранения — один из самых важных и системообразующих в медицине.

Ранее Мурашко заявил о дефиците медиков в новых российских регионах. По его словам, в связи с этим в субъекты привлекаются специалисты из других частей страны.