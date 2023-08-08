Мурашко заявил, что ещё не все регионы отказались от бумажного документооборота в медицине
- РИА Новости
«У нас пока не все регионы перешли полностью на безбумажный документооборот. Но есть те, которые уже много лет работают в этом режиме», — цитирует его ТАСС.
По словам министра, проект цифровизации здравоохранения — один из самых важных и системообразующих в медицине.
Ранее Мурашко заявил о дефиците медиков в новых российских регионах. По его словам, в связи с этим в субъекты привлекаются специалисты из других частей страны.