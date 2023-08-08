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Мурашко заявил, что ещё не все регионы отказались от бумажного документооборота в медицине

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Ещё не все медучреждения в регионах перешли на безбумажный документооборот, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.
Мурашко заявил, что ещё не все регионы отказались от бумажного документооборота в медицине
  • РИА Новости

«У нас пока не все регионы перешли полностью на безбумажный документооборот. Но есть те, которые уже много лет работают в этом режиме», — цитирует его ТАСС.

По словам министра, проект цифровизации здравоохранения — один из самых важных и системообразующих в медицине.

Ранее Мурашко заявил о дефиците медиков в новых российских регионах. По его словам, в связи с этим в субъекты привлекаются специалисты из других частей страны.

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