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За неделю росгвардейцы обнаружили в схронах в ЛНР более 53 тысяч боеприпасов

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На минувшей неделе сотрудники Росгвардии обнаружили на территории ЛНР несколько тайников с боеприпасами и оружием.

«За неделю в ходе специальных мероприятий в Луганской Народной Республике инженерные подразделения Росгвардии обнаружили крупные схроны и тайники с оружием и боеприпасами, в том числе иностранного производства», — цитирует РИА Новости пресс-службу ведомства.

В органы МВД и военной комендатуры ЛНР передали около 100 единиц стрелкового оружия и ручных гранатомётов, более 53 тысяч боеприпасов.

В июле в северных районах Луганской Народной Республики (ЛНР) взорвали тайник с вооружением украинских диверсантов. 

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