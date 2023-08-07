Собянин: для выпускников Москвы запустили семь электронных услуг

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в текущем учебном году на портале mos.ru запустили семь электронных услуг для выпускников.

Об этом сообщает НТВ со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

Сервисы призваны помочь выпускникам пройти Государственную итоговую аттестацию. Услугами, связанными с получением доступа к сдаче выпускных экзаменов, воспользовались около 400 тыс. раз.

В настоящее время в режиме онлайн доступно более 180 услуг и сервисов в социальной сфере. Всего на портале их свыше 400.

Ранее НСН сообщала, что 20 июня в московских колледжах началась приёмная кампания. Контрольные цифры приёма увеличены на 20%.