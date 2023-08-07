Развожаев предупредил жителей Севастополя о тренировках флота и возможных громких звуках

Глава Севастополя Михаил Развожаев предупредил местных жителей о том, что в разных районах города флот с 19:00 до 20:00 будет проводить тренировки расчётов противоподводно-диверсионного обеспечения.

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