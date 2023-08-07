Развожаев предупредил жителей Севастополя о тренировках флота и возможных громких звуках
Глава Севастополя Михаил Развожаев предупредил местных жителей о том, что в разных районах города флот с 19:00 до 20:00 будет проводить тренировки расчётов противоподводно-диверсионного обеспечения.
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«Если услышите громкие звуки, просьба сохранять спокойствие. В городе всё спокойно», — сказал он.
Ранее губернатор города сообщил, что обнаруженный в море недалеко от севастопольского пляжа «Любимовка» предмет обследовали, он оказался не миной.
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