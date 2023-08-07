Минобороны: ракета «Союз-2.1б» с космическим аппаратом стартовала с космодрома Плесецк

Минобороны России заявило, что ракета-носитель «Союз-2.1б» с космическим аппаратом стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области.

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