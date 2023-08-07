Узнать больше

Минобороны: ракета «Союз-2.1б» с космическим аппаратом стартовала с космодрома Плесецк

Короткая ссылка
Минобороны России заявило, что ракета-носитель «Союз-2.1б» с космическим аппаратом стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области.
Минобороны: ракета «Союз-2.1б» с космическим аппаратом стартовала с космодрома Плесецк
  • © Минобороны России

Отмечается, что 7 августа в 16:20 был проведён пуск «Союза-2.1б» с космическим аппаратом в интересах российского оборонного ведомства.

В мае ракета «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Восточный со спутником «Кондор-ФКА» № 1.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить