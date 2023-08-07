В России 16 регионов получат средства на развитие инфраструктуры детского отдыха

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение дополнительно выделить средства 16 регионам страны на строительство жилых объектов для организации отдыха детей.

Об этом сообщает «Реальное время».

В общей сложности 1 млрд рублей получат 16 регионов, среди них — Бурятия, Дагестан, Северная Осетия, Волгоградская, Ленинградская, Самарская области и другие.

На выделенные средства должны построить не менее 40 жилых строений общей вместимостью свыше 1,5 тыс. человек.

Кроме того, из выделенных средств Татарстан получит на эти цели 36,2 млн рублей.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что выделил деньги из резервного фонда, которые будут потрачены на печать более 2,5 млн книг для библиотек новых регионов России.