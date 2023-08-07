Узнать больше

В России 16 регионов получат средства на развитие инфраструктуры детского отдыха

Короткая ссылка
Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение дополнительно выделить средства 16 регионам страны на строительство жилых объектов для организации отдыха детей.
В России 16 регионов получат средства на развитие инфраструктуры детского отдыха
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative Photos

Об этом сообщает «Реальное время».

В общей сложности 1 млрд рублей получат 16 регионов, среди них — Бурятия, Дагестан, Северная Осетия, Волгоградская, Ленинградская, Самарская области и другие.

На выделенные средства должны построить не менее 40 жилых строений общей вместимостью свыше 1,5 тыс. человек.

Кроме того, из выделенных средств Татарстан получит на эти цели 36,2 млн рублей.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что выделил деньги из резервного фонда, которые будут потрачены на печать более 2,5 млн книг для библиотек новых регионов России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить