Водитель, сбивший насмерть ребёнка в Москве и скрывшийся с места ДТП, был нетрезв

Водитель, сбивший насмерть ребёнка в Москве и покинувший место аварии, был нетрезв.

Об этом сообщает ГСУ СК по Москве.

В настоящее время 45-летний мужчина задержан, ему предъявлено обвинение, в ходе допроса он признал вину и раскаялся в содеянном.

Авария произошла 6 августа. Водитель автомобиля Škoda, двигаясь по Кронштадскому бульвару, сбил семилетнего ребёнка.

От полученных повреждений мальчик скончался на месте происшествия в автомобиле скорой медицинской помощи.

Ребёнок пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.