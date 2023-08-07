В столичном метро появилось 24 новых вагона «Москва-2020»

Подвижной состав Московского метрополитена пополнился 24 современными вагонами «Москва-2020» в июле.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал столичного Дептранса.

Поставки современных составов увеличили долю новых поездов с 70 до 72%, и этот показатель продолжает расти, сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Ожидается получение ещё 300 современных вагонов в текущем году, а в 2024-м планируется запуск новейшего состава с улучшенными характеристиками.

Новые составы курсируют на Кольцевой линии метрополитена и на БКЛ. Также устаревшие вагоны меняют на поезда новой серии на Калужско-Рижской линии.

Ранее председатель Союза пассажиров Кирилл Янков в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал сообщение о том, что Минтранс планирует создать единый биометрический цифровой проездной для всех видов транспорта.