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В Свердловской области молния убила спрятавшуюся под деревом женщину

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В Свердловской области две женщины во время грозы спрятались под деревом в лесопарке, после чего в одну из них ударила молния и убила её, вторая же потеряла сознание.
В Свердловской области молния убила спрятавшуюся под деревом женщину
  • Gettyimages.ru
  • © Mike Hollingshead

Об этом URA.RU заявили в ГУ МВД по Свердловской области.

Уточняется, что ЧП произошло вечером 5 августа. Погибшей является уроженка Нижней Туры, которая приехала в гости к своим родным из Москвы. 

«В тот роковой день она вместе со своей сестрой 1975 года рождения находились на тропе здоровья в лесопарковой зоне за городом. Когда внезапно начался сильный ливень с грозой, женщины спрятались под деревом», — рассказал полковник Валерий Горелых.

Уточняется, что потерявшей сознание женщине госпитализация не потребовалась.

Материалы дела из полиции передали в Следственный комитет. 

Ранее на юге Красноярского края туристка погибла от удара молнии.

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