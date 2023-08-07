В Свердловской области молния убила спрятавшуюся под деревом женщину
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Об этом URA.RU заявили в ГУ МВД по Свердловской области.
Уточняется, что ЧП произошло вечером 5 августа. Погибшей является уроженка Нижней Туры, которая приехала в гости к своим родным из Москвы.
«В тот роковой день она вместе со своей сестрой 1975 года рождения находились на тропе здоровья в лесопарковой зоне за городом. Когда внезапно начался сильный ливень с грозой, женщины спрятались под деревом», — рассказал полковник Валерий Горелых.
Уточняется, что потерявшей сознание женщине госпитализация не потребовалась.
Материалы дела из полиции передали в Следственный комитет.
Ранее на юге Красноярского края туристка погибла от удара молнии.