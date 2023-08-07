В Москве предложение на первичном рынке жилья выросло на 35% в первом полугодии

Аналитики компании «Метриум» провели исследование столичного рынка недвижимости и выяснили, что в августе предложение квартир в готовых домах увеличилось на 35%, а число квартир в сегменте элитного жилья, напротив, уменьшилось.

Об этом информирует газета «Известия».

В этом месяце число помещений в продаже в готовых новостройках увеличилось на 35% — с почти 6,2 тыс. в начале первого полугодия до 8,3 тыс. к концу.

На первичном рынке готового жилья бизнес-класса количество квартир и апартаментов, готовых к продаже, выросло на 66% с начала года (с 1,9 тыс. до 3,2 тыс.).

В массовом сегменте к августу предложение увеличилось на 25% с начала года, в премиальном — на 32,1% по сравнению с декабрём 2022-го.

При этом в новостройках элитного класса и класса делюкс доля квартир в зданиях с РВЭ сократилась с 28,5 до 25,8%.

Ранее НСН сообщала, что в столичном районе Лосиноостровский, на Тайнинской улице, ввели в эксплуатацию дом по программе реновации.