Узнать больше

В Москве предложение на первичном рынке жилья выросло на 35% в первом полугодии

Короткая ссылка
Аналитики компании «Метриум» провели исследование столичного рынка недвижимости и выяснили, что в августе предложение квартир в готовых домах увеличилось на 35%, а число квартир в сегменте элитного жилья, напротив, уменьшилось.
В Москве предложение на первичном рынке жилья выросло на 35% в первом полугодии
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом информирует газета «Известия».

В этом месяце число помещений в продаже в готовых новостройках увеличилось на 35% — с почти 6,2 тыс. в начале первого полугодия до 8,3 тыс. к концу.

На первичном рынке готового жилья бизнес-класса количество квартир и апартаментов, готовых к продаже, выросло на 66% с начала года (с 1,9 тыс. до 3,2 тыс.).

В массовом сегменте к августу предложение увеличилось на 25% с начала года, в премиальном — на 32,1% по сравнению с декабрём 2022-го.

При этом в новостройках элитного класса и класса делюкс доля квартир в зданиях с РВЭ сократилась с 28,5 до 25,8%.

Ранее НСН сообщала, что в столичном районе Лосиноостровский, на Тайнинской улице, ввели в эксплуатацию дом по программе реновации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить