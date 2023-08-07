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Бочкарёв рассказал о ходе строительства эстакад на участке южного направления МСД

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При строительстве двух эстакад на участке южного направления Московского скоростного диаметра от Южной рокады до МКАД смонтированы металлоконструкции общим весом более 8,5 тыс. т, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
Бочкарёв рассказал о ходе строительства эстакад на участке южного направления МСД

«На открытом участке Московского скоростного диаметра от Южной рокады до МКАД построено семь крупных искусственных сооружений, в их числе две эстакады длиной 300 м и 1,2 км. Вес смонтированных металлоконструкций двух пролётных строений искусственных сооружений составил более 8,5 тыс. т, а объём железобетонных конструкций — порядка 33 тыс. кубометров», — сообщил Бочкарёв.

Он добавил, что 300-метровая эстакада построена в районе платформы МЦД-2 Красный строитель. Вторая расположена в районе Дорожной улицы и 3-го Дорожного проезда.

Со своей стороны, генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов рассказал, что монтаж пролётного строения через пути МЦД-2 проходил в «технические окна» продолжительностью два часа.

«Эти эстакады позволяют обеспечить непрерывность основного хода при пересечении МСД с оживлённой улицей Подольских курсантов и путями второго маршрута Московских центральных диаметров», — уточнил он.

Как добавил Кравцов, в составе участка также построили другие искусственные сооружения, в том числе четыре путепровода и тоннель под путями Павелецкого направления МЖД.

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