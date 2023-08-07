Бочкарёв рассказал о ходе строительства эстакад на участке южного направления МСД
«На открытом участке Московского скоростного диаметра от Южной рокады до МКАД построено семь крупных искусственных сооружений, в их числе две эстакады длиной 300 м и 1,2 км. Вес смонтированных металлоконструкций двух пролётных строений искусственных сооружений составил более 8,5 тыс. т, а объём железобетонных конструкций — порядка 33 тыс. кубометров», — сообщил Бочкарёв.
Он добавил, что 300-метровая эстакада построена в районе платформы МЦД-2 Красный строитель. Вторая расположена в районе Дорожной улицы и 3-го Дорожного проезда.
Со своей стороны, генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов рассказал, что монтаж пролётного строения через пути МЦД-2 проходил в «технические окна» продолжительностью два часа.
«Эти эстакады позволяют обеспечить непрерывность основного хода при пересечении МСД с оживлённой улицей Подольских курсантов и путями второго маршрута Московских центральных диаметров», — уточнил он.
Как добавил Кравцов, в составе участка также построили другие искусственные сооружения, в том числе четыре путепровода и тоннель под путями Павелецкого направления МЖД.