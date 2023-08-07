Бочкарёв рассказал о ходе строительства эстакад на участке южного направления МСД

При строительстве двух эстакад на участке южного направления Московского скоростного диаметра от Южной рокады до МКАД смонтированы металлоконструкции общим весом более 8,5 тыс. т, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«На открытом участке Московского скоростного диаметра от Южной рокады до МКАД построено семь крупных искусственных сооружений, в их числе две эстакады длиной 300 м и 1,2 км. Вес смонтированных металлоконструкций двух пролётных строений искусственных сооружений составил более 8,5 тыс. т, а объём железобетонных конструкций — порядка 33 тыс. кубометров», — сообщил Бочкарёв.

Он добавил, что 300-метровая эстакада построена в районе платформы МЦД-2 Красный строитель. Вторая расположена в районе Дорожной улицы и 3-го Дорожного проезда.

Со своей стороны, генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов рассказал, что монтаж пролётного строения через пути МЦД-2 проходил в «технические окна» продолжительностью два часа.

«Эти эстакады позволяют обеспечить непрерывность основного хода при пересечении МСД с оживлённой улицей Подольских курсантов и путями второго маршрута Московских центральных диаметров», — уточнил он.

Как добавил Кравцов, в составе участка также построили другие искусственные сооружения, в том числе четыре путепровода и тоннель под путями Павелецкого направления МЖД.