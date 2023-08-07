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Благоустройство прилегающей к станции «Поклонная» МЦД-4 территории завершено на 80%

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Благоустройство территории, прилегающей к станции «Поклонная» четвёртого Московского центрального диаметра (МЦД-4), завершено на 80%.
Благоустройство прилегающей к станции «Поклонная» МЦД-4 территории завершено на 80%

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на официальный сайт столичного мэра.

Новая станция «Поклонная» находится на границе районов Дорогомилово и Раменки. Работы по благоустройству затронут 12,6 га территории.

Замруководителя столичного Департамента капремонта Антон Акулов отметил, что на данный момент завершается прокладка кабельной канализации, а также укладка покрытий на тротуарах. Началась прокладка дополнительной ливневой системы и монтаж опор освещения. После завершения этих работ начнётся обновление покрытия проезжей части.

Возле станции метро планируется установить навигационные стелы, а также создать 600 парковочных мест.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что открытие станции «Лианозово» нового участка Люблинско-Дмитровской линии метрополитена запланировано на осень. В настоящее время на станции заканчивают отделочные работы.

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