Благоустройство прилегающей к станции «Поклонная» МЦД-4 территории завершено на 80%

Благоустройство территории, прилегающей к станции «Поклонная» четвёртого Московского центрального диаметра (МЦД-4), завершено на 80%.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на официальный сайт столичного мэра.

Новая станция «Поклонная» находится на границе районов Дорогомилово и Раменки. Работы по благоустройству затронут 12,6 га территории.

Замруководителя столичного Департамента капремонта Антон Акулов отметил, что на данный момент завершается прокладка кабельной канализации, а также укладка покрытий на тротуарах. Началась прокладка дополнительной ливневой системы и монтаж опор освещения. После завершения этих работ начнётся обновление покрытия проезжей части.

Возле станции метро планируется установить навигационные стелы, а также создать 600 парковочных мест.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что открытие станции «Лианозово» нового участка Люблинско-Дмитровской линии метрополитена запланировано на осень. В настоящее время на станции заканчивают отделочные работы.