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Заммэра Сергунина заявила, что в Москве появился новый сервис «Деловые партнёры»

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Заместитель мэра столицы Наталья Сергунина заявила, что в Москве появился новый сервис для бизнеса «Деловые партнёры».
Заммэра Сергунина заявила, что в Москве появился новый сервис «Деловые партнёры»
  • Gettyimages.ru
  • © Dacharlie

Об этом информирует издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Новый сервис доступен на платформе Московского инновационного кластера — i.moscow.

Компании и ИП могут воспользоваться различными услугами бесплатно или на льготных условиях.

«Можно найти инструменты для эффективного продвижения товаров, проведения конференций, оптимизации бизнес-процессов», — добавила Сергунина.

Кроме того, юридический сервис поможет в составлении исков, претензий и возражений, а также проконсультирует по поводу участия в госзакупках.

Ранее сообщалось, что с начала 2023 года в Подмосковье электронным сервисом «Калькулятор мер поддержки» воспользовались более 450 предпринимателей.

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