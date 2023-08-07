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В Приморье почти 20 детей застряли на острове из-за плохой погоды

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В Приморском крае 17 детей, которые участвовали в молодёжном слёте на острове Аскольд, с 5 августа не могут вернуться на материк из-за плохой погоды.
В Приморье почти 20 детей застряли на острове из-за плохой погоды
  • Gettyimages.ru
  • © Cavan Images

«Организаторы лагеря просят родителей не паниковать, ситуация под контролем. На острове с детьми находятся взрослые, подготовленные к таким ситуациям люди — учёные и краеведы», — говорится в Telegram-канале Министерства по делам ГО и ЧС.

Отмечается, что на острове есть вода, медикаменты, недельный запас продуктов с расчётом на 50 человек, стационарная кухня и два генератора. Запасов топлива хватит на неделю.

«По прогнозам, волна уже завтра уменьшится, поэтому ребят доставят домой в целости и сохранности», — отмечается в сообщении.

Необитаемый остров Аскольд находится в заливе Петра Великого.

Ранее стало известно, что на итальянском острове Сардиния из-за природных пожаров эвакуировали 600 человек.

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