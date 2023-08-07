В Канске отказались признавать аварийным пострадавший от взрыва газа дом
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«Специалисты Минстроя, Управления капитального строительства, Промстройниипроекта, Фонда капремонта, управляющей компании и администрации Канска осмотрели девять квартир, пострадавших от взрыва газа... Оснований для признания его аварийным нет», — говорится в сообщении правительства в Telegram.
Как подчёркивается в заявлении, в доме зафиксированы обрушения отдельных элементов, однако его конструктив не пострадал.
По поручению главы региона Михаила Котюкова, после подготовки заключения об объёме необходимых работ начнётся ремонт квартир и общедомового имущества.
Ранее сообщалось, что число пострадавших от взрыва бытового газа в Канске выросло до 14.
5 августа в Канске после взрыва газа в доме был введён режим ЧС.