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Собянин: 109 тысяч жителей САО получат жильё по реновации

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Северном административном округе 109 тыс. жителей 515 ветхих пятиэтажек получат новое жильё по программе реновации.
Собянин: 109 тысяч жителей САО получат жильё по реновации
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

В восьми районах САО уже началось расселение, отметил мэр. По его словам, на сегодняшний день квартиры в 33 новостройках получили жители 61 старого дома и большая часть семей уже отметила новоселье. Строится и проектируется ещё 57 домов.

Восемь стартовых площадок находятся в Коптеве, а в Дмитровском районе жители 11 старых домов переехали в четыре новостройки.

Ранее НСН сообщала, что на Тайнинской улице в столичном районе Лосиноостровский ввели в эксплуатацию дом по программе реновации.

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