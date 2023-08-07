Собянин: 109 тысяч жителей САО получат жильё по реновации
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал мэра.
В восьми районах САО уже началось расселение, отметил мэр. По его словам, на сегодняшний день квартиры в 33 новостройках получили жители 61 старого дома и большая часть семей уже отметила новоселье. Строится и проектируется ещё 57 домов.
Восемь стартовых площадок находятся в Коптеве, а в Дмитровском районе жители 11 старых домов переехали в четыре новостройки.
Ранее НСН сообщала, что на Тайнинской улице в столичном районе Лосиноостровский ввели в эксплуатацию дом по программе реновации.