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В Севастополе около пляжа «Любимовка» обнаружена морская мина

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В Севастополе около пляжа «Любимовка» на расстоянии менее 100 м от берега обнаружена морская мина, сейчас она дрейфует в сторону Северной бухты, сообщил глава Севастополя Михаил Развожаев.
В Севастополе около пляжа «Любимовка» обнаружена морская мина
  • РИА Новости

Об этом оповещены все оперативные службы, спецслужбы флота работают на месте, отметил он.

Развожаев добавил, что если состояние мины позволит, то она будет отбуксирована в безопасное место.

«Если нет, то в ближайшее время мина будет уничтожена в акватории», — написал губернатор в своём Telegram-канале.

Развожаев предупредил, что звук взрыва в случае уничтожения будет громким.

В июле Минобороны России сообщило, что неизвестное количество мин дрейфует в Чёрном море из-за действий Вооружённых сил Украины.

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