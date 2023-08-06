В Севастополе около пляжа «Любимовка» обнаружена морская мина
- РИА Новости
Об этом оповещены все оперативные службы, спецслужбы флота работают на месте, отметил он.
Развожаев добавил, что если состояние мины позволит, то она будет отбуксирована в безопасное место.
«Если нет, то в ближайшее время мина будет уничтожена в акватории», — написал губернатор в своём Telegram-канале.
Развожаев предупредил, что звук взрыва в случае уничтожения будет громким.
В июле Минобороны России сообщило, что неизвестное количество мин дрейфует в Чёрном море из-за действий Вооружённых сил Украины.