В Севастополе около пляжа «Любимовка» обнаружена морская мина

В Севастополе около пляжа «Любимовка» на расстоянии менее 100 м от берега обнаружена морская мина, сейчас она дрейфует в сторону Северной бухты, сообщил глава Севастополя Михаил Развожаев.

Об этом оповещены все оперативные службы, спецслужбы флота работают на месте, отметил он.

Развожаев добавил, что если состояние мины позволит, то она будет отбуксирована в безопасное место.

«Если нет, то в ближайшее время мина будет уничтожена в акватории», — написал губернатор в своём Telegram-канале.

Развожаев предупредил, что звук взрыва в случае уничтожения будет громким.

В июле Минобороны России сообщило, что неизвестное количество мин дрейфует в Чёрном море из-за действий Вооружённых сил Украины.