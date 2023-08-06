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Лада Дэнс находится в клинике Бурденко в состоянии средней тяжести

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Певица Лада Дэнс, попавшая в ДТП под Москвой, находится в клиническом госпитале им. Н. Бурденко в состоянии средней тяжести.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на директора артистки Сергея Пудовкина.

«В состоянии средней тяжести», — говорится в сообщении.

Отмечается, что певицу госпитализировали с помощью медицины катастроф.

По данным агентства, в момент аварии певица ехала с корпоративного выступления домой.

Ранее стало известно, что певица Лада Дэнс получила травму в результате ДТП в Подмосковье.

Также сообщалось, что попал в аварию кортеж экс-кандидата в президенты Турции Кемаля Кылычдароглу.

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