Лада Дэнс находится в клинике Бурденко в состоянии средней тяжести

Певица Лада Дэнс, попавшая в ДТП под Москвой, находится в клиническом госпитале им. Н. Бурденко в состоянии средней тяжести.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на директора артистки Сергея Пудовкина.

«В состоянии средней тяжести», — говорится в сообщении.

Отмечается, что певицу госпитализировали с помощью медицины катастроф.

По данным агентства, в момент аварии певица ехала с корпоративного выступления домой.

Ранее стало известно, что певица Лада Дэнс получила травму в результате ДТП в Подмосковье.

Также сообщалось, что попал в аварию кортеж экс-кандидата в президенты Турции Кемаля Кылычдароглу.