Лада Дэнс находится в клинике Бурденко в состоянии средней тяжести
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на директора артистки Сергея Пудовкина.
«В состоянии средней тяжести», — говорится в сообщении.
Отмечается, что певицу госпитализировали с помощью медицины катастроф.
По данным агентства, в момент аварии певица ехала с корпоративного выступления домой.
Ранее стало известно, что певица Лада Дэнс получила травму в результате ДТП в Подмосковье.
Также сообщалось, что попал в аварию кортеж экс-кандидата в президенты Турции Кемаля Кылычдароглу.