В центре Москвы сгорел Lamborghini

В центре Москвы, в Хилковом переулке, загорелся автомобиль, возгорание уже ликвидировали.

«Горение ликвидировали, без пострадавших», — сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС.

По данным агентства, дым от пожара было видно за много километров от места происшествия.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на ведомство, сгорел автомобиль Lamborghini.

Ранее два грузовых автомобиля столкнулись на западе Москвы, в результате один из автомобилей загорелся.

До этого в Татарстане спасатели достали из реки автомобиль с двумя погибшими.