«Ъ»: в деле о покушении на Симоньян появился ещё один фигурант — 16-летняя девушка

В уголовном деле о подготовке покушения на главного редактора RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак появился новый фигурант — 16-летняя девушка.

Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, в поле зрения девушка попала из-за видео, которые члены группировки, планировавшие покушение, выкладывали в Telegram. В этих роликах несовершеннолетняя занималась выманиванием жертв, преимущественно выходцев из Средней Азии, в безлюдные места, где на них в итоге нападали.

Следствие считает, что эти видео привлекли как раз внимание не только российских спецслужб, но и сотрудников СБУ, которые и дали задание.

Подобных эпизодов в уголовном деле о хулиганстве, совершённом группой лиц (ч. 2 ст. 213 УК), несколько, как минимум в двух таких участвовала эта девушка.

15 июля стало известно, что ФСБ, СК и МВД предотвратили подготовку покушений на Симоньян и Собчак.

Сама Симоньян выразила сожаление из-за попытки 18-летнего юноши организовать покушение на неё.