Узнать больше

«Ъ»: в деле о покушении на Симоньян появился ещё один фигурант — 16-летняя девушка

Короткая ссылка
В уголовном деле о подготовке покушения на главного редактора RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак появился новый фигурант — 16-летняя девушка.
«Ъ»: в деле о покушении на Симоньян появился ещё один фигурант — 16-летняя девушка
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, в поле зрения девушка попала из-за видео, которые члены группировки, планировавшие покушение, выкладывали в Telegram. В этих роликах несовершеннолетняя занималась выманиванием жертв, преимущественно выходцев из Средней Азии, в безлюдные места, где на них в итоге нападали.

Следствие считает, что эти видео привлекли как раз внимание не только российских спецслужб, но и сотрудников СБУ, которые и дали задание.

Подобных эпизодов в уголовном деле о хулиганстве, совершённом группой лиц (ч. 2 ст. 213 УК), несколько, как минимум в двух таких участвовала эта девушка.

15 июля стало известно, что ФСБ, СК и МВД предотвратили подготовку покушений на Симоньян и Собчак.

Сама Симоньян выразила сожаление из-за попытки 18-летнего юноши организовать покушение на неё.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить