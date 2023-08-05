«Ъ»: в деле о покушении на Симоньян появился ещё один фигурант — 16-летняя девушка
- РИА Новости
Об этом сообщает «Коммерсантъ».
По данным издания, в поле зрения девушка попала из-за видео, которые члены группировки, планировавшие покушение, выкладывали в Telegram. В этих роликах несовершеннолетняя занималась выманиванием жертв, преимущественно выходцев из Средней Азии, в безлюдные места, где на них в итоге нападали.
Следствие считает, что эти видео привлекли как раз внимание не только российских спецслужб, но и сотрудников СБУ, которые и дали задание.
Подобных эпизодов в уголовном деле о хулиганстве, совершённом группой лиц (ч. 2 ст. 213 УК), несколько, как минимум в двух таких участвовала эта девушка.
15 июля стало известно, что ФСБ, СК и МВД предотвратили подготовку покушений на Симоньян и Собчак.
Сама Симоньян выразила сожаление из-за попытки 18-летнего юноши организовать покушение на неё.