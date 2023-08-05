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Советник главы Крыма заявил, что атаки Крымского моста и взрывов в его районе не было

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Советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что атаки Крымского моста и взрывов в его районе не было.

«Мост закрыт из-за угрозы атаки, второй или третий раз за сегодня», — написал он в Telegram-канале.

При этом Крючков отметил, что все крымские профильные службы и министерства находятся в круглосуточной готовности.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в районе Крымского моста произошёл мощный взрыв.

Позже Крючков заявил, что не может подтвердить данные о взрывах у Крымского моста.

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