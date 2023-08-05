Советник главы Крыма заявил, что атаки Крымского моста и взрывов в его районе не было
«Мост закрыт из-за угрозы атаки, второй или третий раз за сегодня», — написал он в Telegram-канале.
При этом Крючков отметил, что все крымские профильные службы и министерства находятся в круглосуточной готовности.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в районе Крымского моста произошёл мощный взрыв.
Позже Крючков заявил, что не может подтвердить данные о взрывах у Крымского моста.