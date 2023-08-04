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Собянин рассказал о работе по благоустройству зон у водоёмов Москвы

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о ходе работ по благоустройству зон у столичных водоёмов.
Собянин рассказал о работе по благоустройству зон у водоёмов Москвы

Об этом сообщает НСН со ссылкой на блог Собянина.

В частности, летом 2023 года была вдвое увеличена зона отдыха с бассейнами на Северном речном вокзале.

В Нагатинской пойме создали пляжную зону с шестью открытыми бассейнами, а в пяти городских парках культуры и на двух фестивальных площадках в разных районах обустроены летние бассейны с подогревом.

«В следующем году рассчитываем запустить ещё порядка десяти таких мест отдыха», — рассказал мэр.

Также в столице благоустраивают традиционные места отдыха на берегу естественных водоёмов.

«Благоустраивая территории у воды, мы создаём новые точки притяжения для жителей районов по всему городу», — добавил Собянин.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что в 2023 году в Москве планируют завершить благоустройство пешеходной и транспортной доступности станции БКЛ «Аминьевская».

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