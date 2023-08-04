Узнать больше

Собянин рассказал о ходе реконструкции спорткомплекса «Олимпийский»

Короткая ссылка
Мэр Москвы Сергей Собянин проверил ход реконструкции спорткомплекса «Олимпийский».
Собянин рассказал о ходе реконструкции спорткомплекса «Олимпийский»
  • © В. Новикова / Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Об этом сообщает сайт «Аргументы и Факты».

«Реконструкция спорткомплекса «Олимпийский» является крупнейшим проектом модернизации спортивной инфраструктуры Москвы, по своим масштабам превосходящим всё, что было сделано ранее. В результате на Олимпийском проспекте откроется настоящий город спорта, культуры, развлечений и здорового образа жизни, который будет привлекать миллионы людей», — заявил Собянин.

По его словам, реконструкция проходит на внебюджетные средства.

Обновлённый комплекс будет состоять из четырёх основных зданий. «Сердцем» останется арена. Также появится кинокластер.

Ранее НСН сообщала, что работы по благоустройству Воробьёвской набережной завершатся к осени 2023 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить