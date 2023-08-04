Собянин рассказал о ходе реконструкции спорткомплекса «Олимпийский»

Мэр Москвы Сергей Собянин проверил ход реконструкции спорткомплекса «Олимпийский».

Об этом сообщает сайт «Аргументы и Факты».

«Реконструкция спорткомплекса «Олимпийский» является крупнейшим проектом модернизации спортивной инфраструктуры Москвы, по своим масштабам превосходящим всё, что было сделано ранее. В результате на Олимпийском проспекте откроется настоящий город спорта, культуры, развлечений и здорового образа жизни, который будет привлекать миллионы людей», — заявил Собянин.

По его словам, реконструкция проходит на внебюджетные средства.

Обновлённый комплекс будет состоять из четырёх основных зданий. «Сердцем» останется арена. Также появится кинокластер.

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