В акватории Сочи усилят меры безопасности

Глава Сочи Алексей Копайгородский в своём Telegram заявил о решении усилить меры безопасности в акватории города после атаки безэкипажных катеров ВСУ в Новороссийске.

«В ходе оперативного совещания с руководителями силовых ведомств обсудили комплекс дополнительных мероприятий по повышению уровня защищённости акватории и береговой инфраструктуры Сочи... Усиливаем периметр безопасности морского порта», — написал он.

По его словам, меры защиты будут приняты с учётом опыта других черноморских портовых городов.

Копайгородский также добавил, что особое внимание уделят комплексу причалов. Как он указал, на учёте в Сочи в настоящее время стоит более 2,5 тыс. маломерных судов.

Ранее в Минобороны заявили, что ВСУ осуществили попытку атаки военно-морской базы в Новороссийске.