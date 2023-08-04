В акватории Сочи усилят меры безопасности
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«В ходе оперативного совещания с руководителями силовых ведомств обсудили комплекс дополнительных мероприятий по повышению уровня защищённости акватории и береговой инфраструктуры Сочи... Усиливаем периметр безопасности морского порта», — написал он.
По его словам, меры защиты будут приняты с учётом опыта других черноморских портовых городов.
Копайгородский также добавил, что особое внимание уделят комплексу причалов. Как он указал, на учёте в Сочи в настоящее время стоит более 2,5 тыс. маломерных судов.
Ранее в Минобороны заявили, что ВСУ осуществили попытку атаки военно-морской базы в Новороссийске.