Узнать больше

В акватории Сочи усилят меры безопасности

Короткая ссылка
Глава Сочи Алексей Копайгородский в своём Telegram заявил о решении усилить меры безопасности в акватории города после атаки безэкипажных катеров ВСУ в Новороссийске.
В акватории Сочи усилят меры безопасности
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«В ходе оперативного совещания с руководителями силовых ведомств обсудили комплекс дополнительных мероприятий по повышению уровня защищённости акватории и береговой инфраструктуры Сочи... Усиливаем периметр безопасности морского порта», — написал он.

По его словам, меры защиты будут приняты с учётом опыта других черноморских портовых городов. 

Копайгородский также добавил, что особое внимание уделят комплексу причалов. Как он указал, на учёте в Сочи в настоящее время стоит более 2,5 тыс. маломерных судов.

Ранее в Минобороны заявили, что ВСУ осуществили попытку атаки военно-морской базы в Новороссийске.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить