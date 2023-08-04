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В результате попытки атаки в Новороссийске инфраструктура КТК не повреждена

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Инфраструктура Каспийского трубопроводного консорциума в результате попытки атаки в Новороссийске не пострадала.

Об этом информирует ТАСС.

«Повреждения инфраструктуры КТК отсутствуют», — говорится в сообщении.

Отмечается, что отгрузка нефти идёт в штатном режиме на пришвартованные танкеры.

Ранее в Минобороны заявили, что ВСУ осуществили попытку атаки военно-морской базы в Новороссийске.

Также губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в результате атаки двух надводных беспилотников в Новороссийске пострадавших и разрушений нет.

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