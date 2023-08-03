Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что работы по благоустройству Воробьёвской набережной завершатся к осени 2023 года.

Об этом информирует НСН со ссылкой на пресс-службу столичного правительства.

В ходе осмотра Собянин заявил, что на набережной появится пешеходная, велосипедная и роллерная дорожки, а также дорожка для бега.

Кроме того, по словам мэра, Аллея славы звёзд зимних Олимпийских игр будет «пешеходным променадом, посвящённым героям спорта» и новым парадным входом на Воробьёвы горы.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что в 2023 году в Москве планируют завершить благоустройство пешеходной и транспортной доступности станции БКЛ «Аминьевская».