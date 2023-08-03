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В Севастополе выдали 23 жилищных сертификата детям-сиротам с начала года

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В Севастополе выдали 23 жилищных сертификата детям-сиротам в 2023 году. Общая сумма превысила 104 млн рублей.
В Севастополе выдали 23 жилищных сертификата детям-сиротам с начала года
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на городское правительство.

Сертификаты предоставляются сиротам старше 23 лет, которые имеют непрерывный стаж работы не менее шести месяцев. Они могут приобрести в собственность квартиру или дом в соответствии с требованиями Жилищного кодекса.

Ранее сообщалось, что с начала 2023 года в Ямало-Ненецком автономном округе жильё получили 80 детей-сирот. Всего в этом году квартиры выдадут 152 сиротам.

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