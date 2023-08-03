В Севастополе выдали 23 жилищных сертификата детям-сиротам с начала года
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на городское правительство.
Сертификаты предоставляются сиротам старше 23 лет, которые имеют непрерывный стаж работы не менее шести месяцев. Они могут приобрести в собственность квартиру или дом в соответствии с требованиями Жилищного кодекса.
Ранее сообщалось, что с начала 2023 года в Ямало-Ненецком автономном округе жильё получили 80 детей-сирот. Всего в этом году квартиры выдадут 152 сиротам.