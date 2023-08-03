В Севастополе выдали 23 жилищных сертификата детям-сиротам с начала года

В Севастополе выдали 23 жилищных сертификата детям-сиротам в 2023 году. Общая сумма превысила 104 млн рублей.

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на городское правительство.

Сертификаты предоставляются сиротам старше 23 лет, которые имеют непрерывный стаж работы не менее шести месяцев. Они могут приобрести в собственность квартиру или дом в соответствии с требованиями Жилищного кодекса.

Ранее сообщалось, что с начала 2023 года в Ямало-Ненецком автономном округе жильё получили 80 детей-сирот. Всего в этом году квартиры выдадут 152 сиротам.